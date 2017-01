Partijos savo kandidatų į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje per balandžio 23-osios pakartotinius rinkimus dar neskelbia, tačiau kontūrai jau ryškėja. Įstatymai nedraudžia į Seimą vėl kandidatuoti ir iš jo pasitraukusiai 2016 metų rinkimų nugalėtojai Gretai Kildišienei bei antrąją vietą rinkimuose užėmusiam ir per konservatorių partijos sąrašą patekusiam Sergejui Jovaišai, tačiau, matyt, nei vieno, nei kito tarp kandidatų nepamatysime. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kandidatu mūsų apygardoje greičiausiai kels geriausią iš to, ką turi - dviejų kadencijų Seimo narį Antaną Baurą, liberalai - Luką Pakeltį, "darbiečiai" - Ričardą Sargūną, konservatoriai - Valentiną Stundį, socialdemokratai - Auksę Kontrimienę, centristai - Kristupą Krivicką. Skaityti daugiau...